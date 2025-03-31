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凱基銀推國內首張加密貨幣信用卡 泰達幣成贈品

2025/03/31 20:30

凱基銀行攜手萬事達卡，推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」。（業者提供）凱基銀行攜手萬事達卡，推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕加密貨幣備受全球市場關注，主管機關也積極建立虛擬資產的監管架構，凱基銀行瞄準國內數位資產市場的發展潛力，攜手萬事達卡推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」，最高回饋7%，新戶首年將幣享點兌換三大指定交易所加密貨幣，可額外獲得50%加碼回饋。

凱基銀行指出，凱基幣享卡除了提供持卡人刷卡消費國內一般消費1%、海外一般消費2%幣享點，指定消費3%幣享點，完成指定任務後消費回饋最高可達7%，且海外交易免手續費外，每1幣享點可兌換等值1元加密貨幣。

新戶首年將幣享點兌換比特幣、以太幣、泰達幣等３大指定交易所加密貨幣，可額外獲得 50% 加碼回饋。凱基銀舉例，持卡人300點幣享點則可兌換價值450元加密貨幣，讓卡友將消費轉換成為投資，輕鬆累積數位資產。

此外，凱基銀行與幣託BitoPro、現代財富MAX、比特街BitstreetX（三川通證）等三大加密貨幣交易平台合作，首次至三大合作交易所新開戶，且不限金額入金，即可獲得該交易所贈送5顆泰達幣（USDT），最高共可獲得 15 顆泰達幣。持卡人若以凱基Karry數位帳戶設定為合作交易所出入金帳戶且完成任務，則再加碼送 6 顆泰達幣（USDT）。

在凱基幣享卡新卡上市期間，每月抽666顆泰達幣，每筆國內外一般消費及特店分期消費即可享一次抽獎機會，消費越多獲獎機會越高。

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