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咋舌！「垃圾桶」關稅加到52.5％ 加速外企撤離中國

2025/03/31 20:09

川普對中國一輪又一輪的關稅，成為壓垮中國低階製造業的稻草。（路透）川普對中國一輪又一輪的關稅，成為壓垮中國低階製造業的稻草。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，對中國供應商與其美國客戶而言，這一次美中貿易戰的打擊將比2018年川普第一任期時更加慘烈，因為中國的製造業者已在薄利中苦撐，他們難以降價協助美國客戶，而財政困窘的地方政府也無法提供支持，導致越來越多外商只能撤離中國。

2018年第一次美中貿易戰以來，中國供應商估計薪資已成長2％至5％，同時，一些產業的原物料成本上漲，海外競爭加劇，而對許多中國低階製造業者而言，川普的最新關稅是壓垮他們的最後稻草。

今年2月4日，川普對價值4000億美元的中國產品加徵10％關稅，3月4日再徵收10％關稅，預料4月2日將進一步課徵對等關稅。

紐約垃圾桶公司Citibin執行長皮卡拉濟（Liz Picarazzi）指出，她在中國生產的產品現在面臨52.5％的關稅，已無法負擔在中國的生產。

她說，「我的業務一直是以7.5％的關稅為基礎，這真的令人震驚」，她意指兩輪的10％關稅加上全球25％鋼鋁關稅。她說，「我們知道這些關稅會來，但沒有公司有辦法緩解這額外的45％關稅」，她目前準備將所有產線移往越南。

為美國零售巨頭沃爾瑪與好事多生產耶誕飾品的陳姓東莞業者也說，訂單只有去年一半，現在處於生存模式，「已經沒有降價餘地，但為了拿到訂單，我們有時必須降價，我們別無選擇，我們正在虧損」。

報導說，美國客戶正施壓中國供應商降價10％，目前協商平均降幅3％至7％。跨國採購商Genimex Group亞洲主管齊塔亞特（Jonathan Chitayat）坦言，多數供應商根本無法給予10％折扣，7％似乎是天花板。

關稅已衝擊中國的製造業重鎮，隨著工廠倒閉或縮小規模，恐導致大量裁員。墨爾本莫納許大學（Monash University）經濟學教授史鶴凌表示，中國製造業者正承受各種壓力，「我注意到許多企業已決定關門」。

路透統計顯示，2018年的美中貿易戰使中國流失350萬製造業工作，這一回合的後果目前估計還太早。

一些美國客戶預料中國當局將如同2018年對地方製造業提供退稅、租金與設備補貼等支持。不過史鶴凌認為，許多地方政府債台高築，「如果口袋沒有錢，如何提供補貼」？

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