櫃買「黃金現貨交易平台」交易額飆今年新高

櫃買「黃金現貨交易平台」成交金額創今年新高。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國關稅政策頻出，最新措施恐又將宣布，國際資金湧入黃金資產避顯，金價持續走強，櫃買中心「黃金現貨交易平台」詢問度顯著提升，今日成交金額創今年新高，高達5309萬元。

櫃買開展黃金現貨交易平台已近十年，近期因金價持續走高，交投明顯轉為熱絡。櫃買統計，今年截至今日，黃金現貨交易平台日均值達到1507萬元，相較去年同期的日均值348萬元、年增333%，而日均量132台兩，相較去年同期的日均量44台兩、年增200%，顯見投資人對黃金交易需求倍增。

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櫃買也指出，今日特別邀請臺灣銀行貴金屬部專業講師分享「金價趨勢展望及策略」，講師指出，由歷史趨勢可看出，黃金現貨價格與美國聯邦資金利率大致呈現反向相關，即美國聯邦利率越低，黃金價格則越高。

櫃買也說，進一步以近年國際政經局勢來看，美國聯邦準備理事會自去年9月開啟降息循環，加上中東地緣政治情勢持續緊張，在降息樂觀情緒及地緣政治避險買盤帶動下，避險資金湧入金市，推升金價再創歷史新高。

台銀講師也表示，黃金商品可依不同資產配置組合而具有投資獲利、避險及防禦效果，另以過去10年及過去20年資料回測，將黃金納入投資組合之報酬率相較未將黃金納入資產配置者為高，顯見黃金不僅具投資獲利功能，其避險功能亦相當於為自身資產買保險。

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