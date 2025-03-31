高盛：今年美將降息3次 經濟衰退機率增至35％

高盛經濟學家將聯準會今年降息次數預測上調至3次，並將美國經濟衰退的可能性提高至35%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國川普總統的關稅措施對經濟成長帶來壓力，高盛經濟學家將聯準會今年降息次數預測上調至3次，並將美國經濟衰退的可能性提高至35%。高盛先前曾預測今年將降息兩次。

以Jan Hatzius為首的經濟學家在周日的報告中寫道：我們仍然認為，4月2日關稅的風險比許多市場參與者之前所認為的要大。

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經濟學家表示，他們預計聯準會將在7月、9月和11月降息，高於先前預測的今年兩次降息。他們指出，「關稅為經濟帶來的下行風險，增加了聯準會推出2019年式『保險性』降息措施的可能性」。

高盛也將12個月經濟衰退機率從20%上調至35%，指出家庭和企業信心急劇惡化、實際經濟成長放緩等「軟數據」。該投資銀行將今年核心PCE通膨率預測上調至3.5%，將第四季GDP成長預測下調至1%，並將2025年美國失業率預測上調至4.5%。

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