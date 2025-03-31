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台北市「生生喝鮮乳」4月7日上路 便利商店可免費領

2025/03/31 19:52

台北市「生生喝鮮乳」政策上路，自4月7日起，台北市國小和幼兒園學童可陸續憑數位卡證，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社，每週免費兌換1瓶指定商品（鮮奶或豆漿）。（業者提供）台北市「生生喝鮮乳」政策上路，自4月7日起，台北市國小和幼兒園學童可陸續憑數位卡證，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社，每週免費兌換1瓶指定商品（鮮奶或豆漿）。（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北市「生生喝鮮乳」政策上路，自4月7日起，台北市國小和幼兒園學童可陸續憑數位卡證，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社，每週免費兌換1瓶指定商品（鮮奶或豆漿）。

7-ELEVEN自4月7日起至7月6日止於門市陳列「商品兌換專區」，提供9款鮮乳、豆漿等品項提供家長與學童憑證兌領，可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能查詢鄰近門市兌換品項庫存。

7-ELEVEN自4月7日起試辦國小學生率先領取，4月14日正式上路後納入幼兒園至7月6日止。

全家便利商店4月7日起全台逾4,300家店舖化身不打烊營養補給站，提供北市學童6大品牌、共14款乳飲品、豆奶兌換服務，更是可兌換通路中，首家供應無乳糖全脂鮮乳的業者。

萊爾富提供5款鮮乳、6款豆漿供學童挑選，同時增加各門市備貨供學童兌換；OKmart 提供的兌換品項共計7款，涵蓋乳品與無糖豆漿。

全聯福利中心全台逾1200家門市和美廉社約800家門市也可免費兌換鮮乳、豆漿、豆奶等品項。

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