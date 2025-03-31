大魯閣美國首家據點開幕 管理團隊來自當地人才

大魯閣美國首家棒壘球打擊中心，28日於德州休士頓Katy開幕。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕大魯閣進軍美國市場，經過一年的籌備，首家棒壘球打擊中心28日於德州休士頓Katy盛大開幕。大魯閣表示，Taroko Batting Center試營運2週以來，受到當地媒體與消費者的歡迎，成為一處結合棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊、投籃機、迷你保齡球、飛鏢、各類遊戲機及餐飲服務的綜合休閒娛樂場所。

開幕典禮當天，大魯閣特別邀請前休士頓太空人隊內野手、現任太空人隊播報員Geoff Blum擔任剪綵嘉賓，並親自上場揮棒打擊，為棒壘球打擊中心的正式啟動揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

大魯閣指出，德州休士頓不僅是美國第4大城，也是棒球文化濃厚的城市。作為休士頓太空人隊（Houston Astros）的主場，當地對棒壘球運動有著深厚的熱情與廣泛的市場基礎。此外，Katy地區為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者，消費力強勁，為大魯閣棒壘球打擊中心的發展提供好條件。

大魯閣強調，美國子公司秉持「在地化經營」，所有營運與管理團隊皆為美國在地聘任，確保符合當地市場需求與消費者習慣。透過與當地專業人才的合作，大魯閣能夠提供更符合美國市場的運動娛樂服務，進一步強化品牌在美國的競爭優勢。

繼休士頓Katy店之後，大魯閣計畫於2025年6月初及7月初，在亞利桑那州鳳凰城市區開設第二家與第三家分店。今年下半年，德州聖安東尼奧、休士頓市區，以及加州洛杉磯的門市也將陸續開幕。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法