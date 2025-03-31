豐興因應南部需求降低 本週鋼筋盤價下調200元

緬甸28日發生地震造成災情，後續重建工作能否帶旺鋼筋需求，豐興坦言目前沒有觀察到相關跡象。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）有鑑於國內南部地區需求降緩，本週鋼筋基價每公噸下調200元，廢鋼收購價、型鋼牌價則與上週持平，關於緬甸28日發生地震造成災情，是否後續會有重建需求，豐興則坦言目前沒有觀察到相關跡象。

豐興本週調整價格之後，廢鋼收購價為每公噸9300元，鋼筋基價為每公噸1萬8100元，型鋼牌價為每公噸2萬4700元。關於國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼上漲至每公噸335美元（約新台幣1萬1112元），美國貨櫃廢鋼跌至每公噸318美元（約新台幣1萬0548元），澳洲鐵礦砂上漲至每公噸104.1美元（約新台幣3459元）。

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豐興認為，緬甸、泰國當地過去由於較少發生地震，因此當地建築物的鋼筋採用量相對較低，且多又以規格較細的鋼筋為主，地震過後產生的廢鋼量需求也因此不會太多，在重建工作進行的過程當中，較不易對於國際鋼鐵市況形成支撐。

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