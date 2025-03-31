高階工具機禁賣俄國 經部：輸俄將遭美歐日裁罰

經濟部表示，工具機輸俄出口管制措施是與美、歐、日等友盟一致，違反者不僅違反我國法令，友盟亦將採取罰則。示意圖。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕網媒報導工具機業者控訴政府管制高階工具機業者出口俄羅斯，是掐斷業者命脈。對此，經濟部貿易署澄清，出口管制措施是與美、歐、日等友盟一致，違反者不僅違反我國相關法令，友盟亦將採取罰則。

貿易署指出，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，主要國家均加強對俄羅斯制裁及出口管制，例如美國除限制包括電子零件、工具機在內之軍商兩用貨品不得輸出俄羅斯，更要求所有以美元交易之銀行不得受理管制貨品出口俄羅斯的金融匯兌，並將凍結違反管制措施業者（包括外國廠商）的美國資產。

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另歐盟則已發布16輪制裁措施，針對金融、貨品管制實施嚴格限制，日、韓等國亦共同響應。

貿易署指出，經濟部自2022年4月起6度公告輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品管制清單，管制範圍與友盟一致。與此同時，為使業者瞭解我國及國際管制及制裁俄羅斯趨勢，經濟部年度均舉辦15場以上宣導會，部分場次邀請國外官員、律師擔任講師，向業者說明主要國家制裁之域外管轄效力。

貿易署強調，上述做法目的在協助業者取得友盟關鍵零件及維護我國產業聲譽。

另一方面，為積極協助我國機械業者分散出口市場，經濟部2024年起提供20億元供中國輸出入銀行辦理機械出口貸款，提供資金及利息優惠；並加碼補助公協會及個別廠商海外參展攤位補助。

此外，貿易署亦同步在國際大展中辦理整合行銷活動及媒合洽談會，並邀請海外買主來台洽談，以強化我智慧機械品牌形象，協助業者掌握國際市場商機。

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