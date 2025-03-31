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台水提交水價檢討報告 經部：最後一步才會評估動水價

2025/03/31 18:52

經濟部次長賴建信表示，水價議題以穩定民生物價為優先。（資料照）經濟部次長賴建信表示，水價議題以穩定民生物價為優先。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台水預期明天送達水價結構檢討報告至經濟部。經濟部次長賴建信今在立法院上表示，原則是除讓台水能夠健全財務體質，也會考慮對民生物價的衝擊，並以穩定民生物價為優先。

賴建信指出，經濟部會檢視台水在公司治理上是否在經營管理、產銷等面向上做到最大化的節約支出，經濟部對水價檢討報告不預設立場與框架，務求客觀看到任何改善財務結構的可能，當然優先前提是照顧民生、不影響物價。

台灣水價排名世界第三低，水價已31年未能獲准合理調整，未能適當反應供水成本，目前每賣一度水就虧2.45元。據悉，水價檢討報告內容建議增列用水度數級距，透過「累進式定價」拉大分段差價，並盡量維持基本民生水價不調整。

對此，水利署發言人王藝峰表示，今晚下班後尚未收到報告，水利署明天會審視報告，原則上審查重點有三，首先是評估台水公司是否在管理面上做到經營成本的最節約化，例如改善輸供水調度的效率，或是抄表收費模式比照新加坡、香港，以公用事業的所有單位一次性抄錶，以節省人力經費。

王藝峰續說，二是台水可否提出高質化且創新服務與產品價值，創造企業經營收益，例如提升水質，第三是如果真的要調整水價，是否能夠做到最大化降低對總體經濟的影響。換言之，上述路徑都走過的話，最後才會評估是否要動到水價。

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