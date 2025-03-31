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電子五哥首季全收黑 廣達跌最深、緯創最輕微

2025/03/31 18:50

廣達今年首季跌幅居電子五哥之冠，緯創則最輕微。（美聯社檔案照，本報製表）廣達今年首季跌幅居電子五哥之冠，緯創則最輕微。（美聯社檔案照，本報製表）

〔記者方韋傑／台北報導〕受到美國關稅措施衝擊市場信心影響，台股近日上演大逃殺，電子五哥2025年首季股價表現全數收黑，其中以廣達（2372）下挫21.77%跌幅最深，外資單季賣超22萬張也居五哥之冠，而股價下跌幅度最為輕微的廠商則為緯創（3231），外資賣超張數最少的廠商為和碩（4938）。

儘管電子五哥今年前2個月的營收呈現年增，第2季也將受到AI伺服器訂單需求帶動營運表現，但5家業者首季股價盡數收墨，其中以廣達（2382）跌幅最深、單季重挫21.77%，英業達（2356）居次、單季下跌15.76%，其餘廠商如仁寶（2324）下跌15.4%、和碩（4938）下跌8.7%、緯創（3231）下跌8.36%。

外資在今年首季對電子五哥呈現全面賣超，以賣超張數多寡依序為廣達22.3萬張、緯創11.7萬張、仁寶8.9萬張、英業達7.7萬張、和碩1.6萬張；自營商同一區間總額對電子五哥全面買超，依序為仁寶5.3萬張、英業達2.8萬張、和碩1.7萬張、廣達1.3萬張、緯創0.6萬張。

針對美國總統川普強力推動關稅與製造業回流，目前廣達、緯創已深化在美投資，以支撐當地產能擴建，而英業達德州租用廠房也預計在下半年可望投用，和碩、仁寶則持續評估新設美國產線的可行性，並同步留意美方的最新政策動向。

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