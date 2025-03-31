家登高層人事異動 強化拓展美國市場

面對地緣政治與產業變化，家登也已啟動海外業務拓展計畫。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）今宣布高層人事動，現任家登營運長暨發言人沈恩年自4月1日起調整職務，負責協助董事長及副董事長進行Ecosystem及海外業務推展等工作，外派到美國，希望強化集團及聯盟成員實質合作並加速海外市場拓展。

面對地緣政治與產業變化，家登也已啟動海外業務拓展計畫，並攜手結盟產業夥伴共組德鑫半導體、德鑫貳，以「大艦隊」模式積極搶攻海外市場，尤其重視在美國市場的佈局。

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家登指出，集團2025年的策略主軸為建構AI產業生態系（Ecosystem）並強化海外布局，為了協助Ecosystem聯盟成員全球業務拓展，現任家登營運長暨發言人沈恩年自4月1日起調整職務，改負責協助董事長及副董事長進行Ecosystem及海外業務推展等工作，也因職務調整及內部組織架構調整，將無營運長配置，發言人職缺由專案經理朱家琳升任。

家登表示，朱佳琳負責家登法人和媒體公關體系多年，深度熟悉家登營運與策略發展等相關事務，派任發言人一職，持續服務全球投資人暨利害關係人。

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