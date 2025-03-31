台積電高雄五座晶圓廠首曝光 山水畫外牆夾隔熱層

台積電今在高雄廠區舉行二奈米擴產典禮，也是晶圓22廠P2廠上樑儀式，會場首度展示五座晶圓廠模型。（記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今在高雄廠區舉行二奈米擴產典禮，也是晶圓22廠P2廠上樑儀式，會場首度展示五座晶圓廠模型，難得公開現身的台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛也向現場來賓介紹各廠區位置，強調外牆設計以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山的意象，巧妙與後方的半屏山相連，代表台積電對高雄在地山水的致敬，相當別緻。

川普掀起地緣政治的風暴，台積電日前宣布加碼投資美國千億美元，引發國人疑慮，甚至有傳出台積電在高雄投資腳步將放緩或取消後續投資計畫。台積電今透過舉行擴產典禮，不僅宣示投資高雄計畫不變，會場還首度展示五座晶圓廠模型。

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秦永沛指出，今天典禮位置的右側，正是今天要進行上樑儀式的第二期廠房，前方也就是舞台後側，是如火如荼展開結構體工程的第三期廠房。會場後面是已接近完工的辦公棟大樓，辦公室的後邊可看到正在裝機中的第一期廠房。

秦永沛並邀請來賓在在典禮結束後，去欣賞廠房的外牆設計，強調晶圓22廠以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山的意象，從園區北路看過去，廠房外牆的山，會巧妙地與後頭的半屏山相連，代表台積電對高雄在地山水的致敬，相當別緻。

台積電首度展示五座晶圓廠模型。（記者李惠洲攝）

台積電建廠合作廠商表示，建築外牆呈現水墨畫，是先構圖再堆疊每一片金屬外牆，施工過程不能有差錯，且採三明治版，它是一種金屬版，中間還夾著隔熱層，以對應高雄氣候。

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