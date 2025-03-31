在家上班又高薪的「14種工作」 年薪至少182萬

《FinanceBuzz》整理了14個遠距並且高薪的工作。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在新冠肺炎疫情之後，儘管很多行業都要求員工返回辦公室上班，不過，仍然有一些工作能持續在家上班。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，根據美國勞工統計局的數據顯示，有大量遠距工作者，自疫情爆發以後，產業的生產力顯著提高，推薦14個可以遠端完成並且年薪至少5.5萬美元（約新台幣182萬元）的高薪工作。

社群媒體經理：平均年薪56770美元（約新台幣188萬元）。如果你擅長與數位受眾建立聯繫並喜歡瀏覽社群媒體，這可能是個很好的遠距工作。你將負責安排貼文、創建內容並提升公司在社群媒體上的能見度。

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平面設計師：平均年薪58910美元（約新台幣195萬元）。這項工作需要一定的藝術技巧，作為平面設計師，您將創建社群媒體圖形、數位行銷材料和廣告。

電腦技術支援服務專員：平均年薪60810美元（約新台幣201萬元）。在這份工作中，當人們遇到硬體或軟體問題時，您將成為第一線支援人員。如果需要，您將遠端連接到使用者的電腦以協助診斷和修復問題。

貸款專員：平均年薪69990美元（約新台幣231萬元），你的雇主通常是一家商業銀行、信用合作社、抵押貸款公司或金融機構。

數位行銷專家：平均年薪74680美元（約新台幣247萬元），網路行銷職業正在興起，從初級搜尋引擎優化專家到經驗豐富的行銷協調員。

技術寫作員：平均年薪80050美元（約新台幣265萬元），從說明手冊到操作指南，您可以編寫各種數位內容，將技術術語翻譯成易於理解的格式。

用戶體驗/用戶界面設計師（UX/UI designer）：幫助創建和完善數位應用程式和網站的使用者介面，平均年薪98540美元（約新台幣326萬元）。

律師助理或法律助理：平均年薪60970美元（約新台幣201萬元）；電影和影片編輯：平均年薪65070美元（約新台幣216萬元）；人力資源專家：平均年薪67650美元（約新台幣224萬元）；專案經理：平均年薪98580美元（約新台幣327萬元）；數據科學家：平均年薪108020美元（約新台幣358萬元）；精算師：平均年薪12萬美元（約新台幣398萬元）；軟體開發人員：平均年薪130160美元（約新台幣431萬元）。

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