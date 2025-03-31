晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

在家上班又高薪的「14種工作」 年薪至少182萬

2025/03/31 17:58

《FinanceBuzz》整理了14個遠距並且高薪的工作。（示意圖，法新社）《FinanceBuzz》整理了14個遠距並且高薪的工作。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在新冠肺炎疫情之後，儘管很多行業都要求員工返回辦公室上班，不過，仍然有一些工作能持續在家上班。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，根據美國勞工統計局的數據顯示，有大量遠距工作者，自疫情爆發以後，產業的生產力顯著提高，推薦14個可以遠端完成並且年薪至少5.5萬美元（約新台幣182萬元）的高薪工作。

社群媒體經理：平均年薪56770美元（約新台幣188萬元）。如果你擅長與數位受眾建立聯繫並喜歡瀏覽社群媒體，這可能是個很好的遠距工作。你將負責安排貼文、創建內容並提升公司在社群媒體上的能見度。

平面設計師：平均年薪58910美元（約新台幣195萬元）。這項工作需要一定的藝術技巧，作為平面設計師，您將創建社群媒體圖形、數位行銷材料和廣告。

電腦技術支援服務專員：平均年薪60810美元（約新台幣201萬元）。在這份工作中，當人們遇到硬體或軟體問題時，您將成為第一線支援人員。如果需要，您將遠端連接到使用者的電腦以協助診斷和修復問題。

貸款專員：平均年薪69990美元（約新台幣231萬元），你的雇主通常是一家商業銀行、信用合作社、抵押貸款公司或金融機構。

數位行銷專家：平均年薪74680美元（約新台幣247萬元），網路行銷職業正在興起，從初級搜尋引擎優化專家到經驗豐富的行銷協調員。

技術寫作員：平均年薪80050美元（約新台幣265萬元），從說明手冊到操作指南，您可以編寫各種數位內容，將技術術語翻譯成易於理解的格式。

用戶體驗/用戶界面設計師（UX/UI designer）：幫助創建和完善數位應用程式和網站的使用者介面，平均年薪98540美元（約新台幣326萬元）。

律師助理或法律助理：平均年薪60970美元（約新台幣201萬元）；電影和影片編輯：平均年薪65070美元（約新台幣216萬元）；人力資源專家：平均年薪67650美元（約新台幣224萬元）；專案經理：平均年薪98580美元（約新台幣327萬元）；數據科學家：平均年薪108020美元（約新台幣358萬元）；精算師：平均年薪12萬美元（約新台幣398萬元）；軟體開發人員：平均年薪130160美元（約新台幣431萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財