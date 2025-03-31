陳立武曝1.8奈米產品今明年出擊 英特爾重磅回歸

陳立武的策略核心是英特爾的產品路線圖，特別是即將推出Panther Lake和Nova Lake處理器。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾執行長陳立武宣示重返市場計畫，將在2025年將推出基於18A製程的Panther Lake，2026年推出Nova Lake處理器。陳立武在關鍵時刻領導英特爾，因為這家半導體巨頭在恢復競爭優勢方面面臨著重大挑戰。在致股東的第一封信中，他對英特爾的未來描繪清晰的願景，強調雙重關注產品創新和營運效率。

陳立武傳達的訊息非常堅定：英特爾必須簡化營運、降低成本並兌現承諾，重新獲得在科技業的競爭優勢。

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陳立武的策略核心是英特爾的產品路線圖，特別是即將推出Panther Lake和Nova Lake處理器，這兩款處理器都依賴該公司的18A製程。18A代表英特爾的重大技術飛躍，融合了RibbonFET電晶體架構和PowerVia背面電源傳輸等創新。

他指出，採用18A製程的早期客戶專案已接近完成，預計將於2025年中期完成流片。Panther Lake將是第一款利用18A製程的主要產品，計劃於2025年底發布。

繼Panther Lake之後，英特爾計劃在2026年推出Nova Lake CPU。 Nova Lake預計將進一步突破極限，早期報告表明它可能採用Coyote Cove 和 Arctic Wolf架構，最多可配備52個核心。該產品可能會利用英特爾內部製造和台積電先進製造的組合來提高產量並確保供應鏈的彈性。

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