英特爾和微軟員工被誘騙到台灣 為中資公司工作

中國科技公司在台灣設立實體並進行偽裝，涉嫌誘騙英特爾和微軟員工來台灣為這些中資企業工作。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國的科技公司在台灣設立實體並進行偽裝，即使業務與中國沒有任何聯繫，但卻涉嫌誘騙英特爾和微軟員工來台灣為這些中資企業工作。

The Register指出，根據台灣法務部調查局上週五公佈一項為期一年的調查大綱，調查對象為違反限制中資企業投資和招聘的法律而挖走台灣人才的行為。

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台灣調查局指控中國透過設立公司來規避這些措施，這些公司竭力隱藏其與中國的聯繫。其中一家公司名為雲合智網（上海）科技有限公司，主要開發高階網路晶片。其晶片將用於中國的「數據東部，計算西部」戰略。該戰略要求將500萬個裝滿設備的機架，從中國東部的大城市轉移到西部可再生能源附近的新數據中心。中國東部的資料中心將用於延遲敏感的應用程式，而繁重的工作則在西部進行。英特爾和微軟的員工顯然是被引誘到台灣工作。

此外，台灣調查局還指控，中國最大的晶片製造商中芯國際利用一家薩摩亞公司在台灣建立業務，並聘用當地人才。這是一個令人擔憂的情況，因為中芯被列入美國實體名單，被認為對國家安全構成風險。當美國的朋友和盟友與實體名單上的公司合作時，美國政府對此盟邦的態度就會變得更加敏感。

另據自由時報3月28日報導，調查局自2020年底成立專案偵辦，防堵「中」企違法在台挖角及從事業務活動，迄今已偵辦逾百案，今年3月18日至27日再報請台北等6個地檢署動員180人，同步偵辦11家中企非法在台挖角我國高科技人才。

雲合智網先以「假台資」名義在台申設公司，為規避查緝，透過股權變動轉為新加坡商「假僑外資」身分，並迂迴透過新加坡公司匯入營運費用，藉以在台違法從事業務並挖角台灣晶片設計工程師。

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