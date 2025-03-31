審計部認證逾7000萬就安基金用途不符 勞動部：2方式解決

勞動部常務次長陳明仁（左）今日下午召開記者會，說明就安基金使用。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對審計部函覆認定，勞動部109至113年間，7224萬6254元的就業安定基金使用不符合就安基金使用範圍，應予收回，勞動部已在上周5（28日）正式回覆。勞動部今日表示．相關預算將採2方向同時進行，一是向行政院爭取編列以後年度公務預算，歸墊就安基金，二是針對檢調調查部分，若個人涉及不法及舞弊，將追究個人責任並追回款項。

勞動部常務次長陳明仁今日下午召開記者會，針對審計部21日函覆結果，勞動部在109至113年共有7224萬6254元的就業安定基金，用於影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動等25項，與就安基金業務用途關聯性不高，應屬於公務預算支用的範疇，因此要求勞動部減列收回。

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陳明仁表示，依照審計單位的意見，「減列」是指科目不合、動用程序有瑕疵，因此必須將資金收回，經與審計部溝通，得知審計部認為相關經費應該由公務預算編列，而不適合以就安基金支用，因此這7200多萬元將減列成為應收帳款後續會爭取核編公務預算，「歸墊」就業安定基金。

不過，針對用途不符的預算使用，也有「剔除」的解決方式，也就是屬非法支用，需追究相關人員的責任、追回資金。陳明仁表示，因審計部早已移送檢調進行調查，勞動部將全力配合，若相關人員有違失、挪做私用、徇私舞弊，勞動部也將追究個人責任。

陳明仁解釋，自從勞動部由勞委會升格後，公務預算年年刪減，因此一些需動用的經費，當時認為可以使用就安基金，此次經與審計單位溝通後，確認依據審計法，應該使用公務預算，勞動部對此尊重並且配合。

後續公務預算的爭取，陳明仁表示，希望能在明年一次爭取編列足額預算歸墊，但後續還需與行政院、立法院溝通，爭取各方持，勞動部將全力以赴。

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