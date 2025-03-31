數發部啟動百億AI投資方案 攜創投打造下一波獨角獸

數位發展部宣布啟動「加強投資AI新創100億元投資專案」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕為了加大投資AI產業力道，數位發展部向行政院國家發展基金匡列100億元，今天宣布啟動「加強投資AI新創100億元投資專案」，並公布第一波的搭配投資人名單，包含能率亞洲資本、華碩旗下的台智雲等，開放有資金需求的企業申請。

數發部長黃彥男表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，推動台灣AI產業，其中最重要就是資金，希望以公私協力的方式找到好標的，製造更多未來的AI獨角獸，讓數位經濟產業可以成為下個兆元產業。

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國發會主委劉鏡清指出，國發會今年將推出AI十項建設的國家發展計畫，3個部分需要數發部協助，一是發展軟體平台產業，希望以大帶小、帶動中小企業創業，二是希望推動AI應用百萬家企業，三是達到全民AI生活圈，帶動各種AI解決方案。

根據數發部資料，「加強投資AI新創實施方案」執行期限10年，由政府、民間資金以1:1的原則共同投入，透過與私部門的「搭配投資人」合作，協助具有潛力的AI產業加速上市櫃或拓展國際市場。投資標的以國內企業為主，且不得為上市櫃公司或中資，單次投資上限為1億元、單一企業不得超過1.5億元。

搭配投資人來自金融機構、創投、加速器、企業創投等私部門，數發部今天也公布首波10家搭配投資人：台安生物科技、台灣智慧雲端服務（台智雲）、宇斻管理顧問、安發天使投資、能率亞洲資本、國聯創業投資管理顧問、創世投創、斯伯克國際創業投資、華陽中小企業開發、台企銀管理顧問。

其中，華碩集團旗下的台智雲本身就屬AI產業，曾推出AIHPC超級電腦、繁中的「福爾摩沙大模型」，成為此次名單上的亮點。台智雲AI超算加速器執行長周秉輝接受本報採訪表示，台智雲開發的服務多是AI底層的基礎建設，例如算力、語言模型等，藉由投資應用端服務的企業，能夠完善公司整體AI生態系，未來也不排除併購優秀的AI新創。

至於投資方案的對象，包含提供運算資源、機器學習、自然語言處理服務等AI產業，或電商、資訊服務、網路廣告平台等數位經濟產業。

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