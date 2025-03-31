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樺漢3大事業體強力驅動 2025年淨利可望大幅成長

2025/03/31 16:31

樺漢管理層今日在法說會表示，預計在集團3大核心事業體驅動之下，2025年整體營收、毛利和淨利都可望大幅提升。（樺漢提供）樺漢管理層今日在法說會表示，預計在集團3大核心事業體驅動之下，2025年整體營收、毛利和淨利都可望大幅提升。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）管理層今日在法說會表示，預計在集團3大核心事業體驅動之下，2025年整體營收、毛利和淨利都可望大幅提升，包括美系客戶NCR Voyix大單逐季做出貢獻、德系客戶Kontron持續展現高成長動能，以及系統整合商在北美半導體擴大投資，有利於轉投資事業帆宣（6196）成長。

樺漢指出，隨著AI邊緣運算業務的持續擴展，集團深化聚焦雲地整合服務、AI智慧零售、綠色能源與半導體建廠等核心技術。旗下設計製造業務今年將受益於事業個體的穩定成長與NCR Voyix訂單的強力挹注，依據NCRV財報預估，2025年NCRV全球年度在手訂單高達160億元，後續在分階段對接、交貨時，可望逐季認列相關業績。

此外，樺漢看好德系客戶Kontron持續展現高成長動能，且集團在軟體解決方案領域的表現也將同樣強勁，並積極拓展航太、電動車充電樁及能源管理系統市場。同時，受惠於國防與軌道運輸的市場需求，都將為2025年營運增添柴火。集團更透過整合自有的ESaaS智慧平台，提供多元場域的節能減碳解決方案，助力企業與城市實現數位轉型與淨零目標，持續驅動產業邁向永續未來。

樺漢今年更將強化進行組織調整與再造，在策略投資夥伴加持之下，大幅增持優質子公司股權，同時整併集團內未上市子公司，全面提升成長動能與營運效益。有鑑於目前系統整合商因應美國製造策略，已在北美半導體擴大投資，相關供應鏈將大啖訂單，包括樺漢轉投資的帆宣等廠務工程商皆可望率先受惠，集團將持續串聯全球資源，提升訂單可見度與盈利能力，並攜手合作夥伴打造長期共創價值的共贏局面。

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