前財務長估台積電2027年EPS有80元 「現在是好買點」

台積電前財務長曾宗琳預估2027年台積電每股盈餘可能衝上80到85元。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭（2330）3月初宣佈加碼投資美國，引發各界關注，資深媒體人林宏文今（31）日在臉書撰文引述台積電前財務長曾宗琳的看法，曾宗琳認為，任何政治和局部經濟、科技事件的影響，造成股市和股價的下跌，都是入場的好買點，並預估到2027年台積電每股盈餘可能衝上80到85元。

曾宗琳表示，目前所有內外資研究報告對台積電EPS共識是2025年會落在60元左右，2026年達70元左右。而現在大家的重心應該是著重在2027年每股會賺多少錢，曾宗霖認為，可能達80到85元。台積電2024全年每股盈餘45.25元。

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台積電美國廠生產成本一直是大眾關注的焦點，外界質疑可能會比台灣高出50％，甚至是多3倍，曾宗琳則認為這種情況「不會，也不可能」，但實際成本會多出多少，掌握在台積電自己手上。

文中指出，一片晶圓的生產成本，以目前在美國生產的技術而言，單單機器設備就要佔比生產成本的60到70％，台積電這些機器在台灣買入，在美國買入，在任何地方買入，FOB價格應該都一樣，運費、雜費或是潛在的關稅相較之下是小金額；另外，晶圓片、備用零件等等硬體，也許佔比5-7％，在美國買入必須要花費的金額也不會差異太大；水電和氣體等等軟的東西，有的台灣貴，有的美國貴，總體的差異應該也有限。上述費用全部加總在一起，可能已經佔一片晶圓的生產成本的80-85％。

剩下在美國相對會比較貴的項目，第一大項是廠房、機房，成本可能佔比5％，這個成本可能要比在台灣建要多個一倍。第二大項是人力成本，佔比最多就是3％，成本價格要差到3倍的最有可能就是這一項目。如果把這些在美國生產所必須要有較高花費的項目加總起來，估計會比在台灣的生產一片晶圓高出5-7％左右而已，隨著技術往前推進，比率只會降得更低。

文中也提到，在美國廠生產每片晶圓的最後成本，會因為管理能力和產出效率決定真正的生產成本，這裡的差異可能達到3-7成。曾宗琳預估，現在台積電每片晶圓的實際的生產成本，可能比英特爾（Intel）的實際每片晶圓的生產，要低上30到50％。以數字來表達的話相當於，台積電一片晶圓10，實際生產成本是5，所以賺5，反觀英特爾每片晶圓生產成本可能達8-12，換句話說台積電的每片晶圓賣價，要比英特爾每片的實際生產成本還要低。

至於台積電去美國設廠生產，會不會也有類似管理能力和產出效率不良的問題，曾宗琳則表示，如果真的會有管理能力和產出效率的大問題，那不要說台積電要在美國蓋6個廠生產，恐怕連第一個廠都不會「滿」廠生產。台積電的董事會也不會通過繼續在美國擴廠生產，否則一定會被佔台積電股份70％以上的外資提告。

台積電永遠不會成美積電

談到台積電是否會變成美積電，曾宗琳直言「永遠不會，也不可能會」。文中指出，1650億美元（約新台幣5.48兆元）的投資，這個金額從任何角度看都是一個天文數字，連美國總統都要忍不住的讚嘆，問題是這要花多久的時間才會完成整個1650億美元的投資，答案絕對不會是川普四年的任期內，因為連廠房都不可能來的及蓋完，更別談安裝機器設備和正式生產。

曾宗琳表示，半導體的生產是要一步一腳印，從廠房的建置，機器設備的製造和引進，客戶的需求演進，生產管理的調整精進，所有的所有事情都要有一個過程，也都要花時間。曾宗琳預測，如果台積電美國廠的進展一切都完美順利、經濟持續增長、需求也完全擴張，那台積電美國廠每兩年增加一個廠，這已經是突破業界的所有極限，整個1650億美元要完全在這種完美狀況下執行完成，最快也要8到10年，也就是2035年。

曾宗琳隨後提到，到2035年，台積電的總資產預估有可能會接近8000億到1兆美元（約新台幣26.6兆至33.2兆元），目前約落在3000億美元（約新台幣9.97兆元）。以這一數字來看，1650億美元佔比大約是16-20％，相當於台積電還有70％的生產資產在台灣。目前台積電有超過一萬個工程師在研發工廠「純」做製程研發，到2035年時也許會達2萬人。美國廠預估幾年後會有1000到1500人的研發工程師在工廠做製程改善的工作。從這個人數和功能性的差距，就可以看出為什麼台積電持續的強調技術會永遠植根於台灣，生產也會永遠植根於台灣的基本原因。

另外一個熱議的話題則是「台積電在台灣做的平平穩穩的，為什麼要自找麻煩去海外設廠生產？」曾宗琳認為，原因很簡單就是因應地緣政治的改變和客戶的要求。台積電的重要大客戶，一方面要考慮地緣政治可能造成供應鏈的問題，以保持企業的長遠運作；再方面，尤其是美國企業，更要考慮政府所帶來的政治壓力，更別說美國關稅的改變所帶來的成本衝擊。所有這些的可能原因，再加上各式各樣我們不知道的原因和考量，所有的台積電的客戶就一口徑的要求台積電去當地國家、地區設廠。

曾宗琳補充，從台積電本身的立場和需求來看，台積電也必須趕快去海外設廠，擴大整體的競爭力和影響力，才能確保未來的40年還是半導體產業的霸主。首先就是優質人力的需求，半導體的製造公司要能夠成功，不是幾個菁英，也不是幾十幾百個優質工程師，也不是幾千個能幹的工程師就能夠做好生產工作的，需要的是幾萬，未來是十幾二十萬優質的人力才能成事。

曾宗琳表示，台積電現在的總資產在3000億美元不到，有5萬以上的優質人才拼命工作，幾乎集中在台灣的台成清交，和所有的優質人力。假設再過10年，台積電的資產規模可以到1兆美金，也就是現在3倍大的規模，台積電可能面臨到優質人才缺口，如果不能填滿，恐怕也將遇到現在三星、英特爾遇上的狀況，因為優質人才的不足，研發上和營運上就很容易出現問題。曾宗琳指出，台灣2300萬人口撐不起擁有1兆資產的台積電，只能去中國以外的全世界，另外的30億人口裡尋找願意為半導體生產工作付出的優質人才。

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