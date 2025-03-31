凌群2024年營運增溫 今年續推AI應用「智慧電腦人」

凌群日前於智慧城市展中展出生成式AI新應用「智慧電腦人」。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌系統整合廠凌群（2453）去年營運表現提升，全年稅後淨利3.06億元、年增10.14%，每股稅後盈餘（EPS）3.06元，營收、獲利都亮眼。該公司也表示，今年生成式AI應用突破有大突破，將持續秉持創新並服務客戶。

凌群今日舉辦法說會，並由總經理劉瑞隆主持。凌群近年持續耕耘AI商機，推出AI賦能應用系統，因凌群耕耘政府機關客戶許久，在「AI政府」方面，已經與行政院人事行政總處合作開發「WebHR_GPT生成式AI人事法規查詢服務系統」、「全方位資訊資安整合平台」，雙雙獲獎。

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凌群指出，在「智慧醫療」方面，與研華合作推出「AMiS智慧用藥解決方案」，並以持續累積的創新能量投入「智慧電腦人」開發，進一步投入醫療及長照領域的應用，目前已經導入醫療院所。

凌群也指出，在「智慧交通」方面，公司投入蘇花路廊交控科專、台鐵與高鐵軌道運輸管理持續有所嶄獲：另在「智慧零售」領域，則以AI推動的家樂福「家速配-智能食譜」勇奪2024未來商務展「創新商務獎評審團大獎」肯定。

凌群也表示，將持續致力於推動創新與技術進步，為客戶提供最先進全面的解決方案，堅持以專業能力為資訊服務產業貢獻心力，掌握在「生成式AI」應用發展種種突破，以AI賦能系統透過全方位的軟硬體創新服務、助力客戶轉型韌性企業。

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