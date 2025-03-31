佳必琪擴增美越產能 樂觀看待獲利雙位數成長

連接線廠佳必琪強化AI伺服器領域耕耘力度。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）強化AI伺服器領域耕耘力度，現在除了打入NVIDIA MGX生態系，也在光通訊層面斬獲歐洲一級供應商的電信級高密度分波多工光纖骨幹傳輸系統（DWDM）、密集波分復用設備（CWDM）收發模組訂單，董事長張舒眉今日在線上法說會中樂觀看待2025年每股盈餘（EPS）年增雙位數百分比，公司也持續擴增越南、美國產能。

佳必琪發言人易瑋鈴指出，佳必琪去年資料中心、網通產品營收比重54%，智慧連接40%，其他6%，輝達（NVIDIA）在今年的GTC技術大會中出示MGX生態系連接線供應商夥伴名單，公司旗下開放機架標準第三版（ORv3）的60安培交流電源解決方案，高效能匯流排（Bus Bar）、第6代高速週邊元件交互連接裝置（PCIE Gen6）等產品皆取得輝達認證，且也通過開放運算計畫（OCP）規格，能為後續營運增添柴火。

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張舒眉提到，美國關稅對於佳必琪的影響不大，皆會由客戶加以吸收，不過公司仍推動產能布局，在越南現有北越、南越2處製造基地，其中北越廠於近期完成擴建，並正式進入量產階段，此次擴建新增9條高速線束與電源自動化產線，並新增4條連接器自動組裝線，整體產能提升30%，月產能預估達120ksets，連接器可達1.4kksets，全面支援AI服器客戶出貨需求，並強化亞太區供應彈性與交期穩定性。

此外，佳必琪美國子公司JPCPT持續與集團整合、共享手上資源，以強化北美市場布局與客戶服務能力，為因應市場強勁需求，JPCPT即將搬遷至新址，規模為原址的2倍，並同步進行新增試產導入量產（NPI）的生產與倉儲設施，以提升在地供應能力、縮短交期，擴大對北美區域的服務效能與反應速度，未來將視交貨地點靈活調配越南、台灣、中國與美國產能。

談到今年產品成長動能，佳必琪看好伺服器儲存與電競領域產品能與去年大致持平，AI伺服器、工業自動化與車用解決方案上升幅度最強，交換機、資料中心線束、與其他產品則優於去年表現。

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