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哈佛、史丹佛領銜！「這16所大學」畢業生在科技業成高薪贏家

2025/03/31 15:40

外媒整理出16所大學，這些學校能讓畢業生在科技業中獲得更高薪。（示意照，彭博）外媒整理出16所大學，這些學校能讓畢業生在科技業中獲得更高薪。（示意照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有些人的人生目標進入科技業工作獲得高薪，有很多方式能進入該產業，其中之一就是選擇就讀相關科系，若是名校畢業或許能在職涯更加分。美國財經媒體《FinanceBuzz Money》根據就業趨勢研究機構Burning Glass Institute的數據，整理出16所大學，這些學校能讓畢業生在科技業中獲得更高薪，哈佛排行最高，而這份榜單中許多學校都位於美國加州。

1.哈佛大學。哈佛的科技領域畢業生薪水略高於史丹佛，年均薪資為167111美元（約新台幣554萬元）。然而，哈佛選擇科技領域的畢業生比例遠低於史丹佛，哈佛只有6.4%的畢業生專攻科技領域，而史丹佛則有12.6%。

2.史丹佛大學。科技領域畢業生的年均薪資為164729美元（約新台幣546萬元）。在畢業後10年內，年收比擁有學士學位的科技工作者平均薪資122000美元（約新台幣404萬元）還高。

3.普林斯頓大學。薪資僅次於哈佛，該校8.9%的畢業生選擇科技專業，他們的年均薪資為165497美元（約新台幣549萬元）。

4.布朗大學（Brown University）。是美國八所著名常春藤盟校之一，也是頂尖科技畢業生的搖籃，畢業生在科技領域的年均薪資為159345美元（約新台幣528萬元）。

5.耶魯大學。是常春藤學校中最後一所上榜的大學，該校的科技領域畢業生年均薪資為161156美元（約新台幣534萬元）。

6.加州理工學院。畢業生平均年薪為162960美元（約新台幣540萬元）。

7.卡內基美隆大學。這所大學的21.4%畢業生選擇科技專業，年均年薪為153961美元（約新台幣510萬元）。

8.麻省理工學院（MIT）。MIT的科技專業畢業生也佔有較高比例（18.7%的畢業生）。MIT的科技畢業生年薪年均薪資約為153718美元（約新台幣510萬元）。

9.加州大學柏克萊分校。該校的科技畢業生平均年薪約為154873美元（約新台幣513萬元）。

10.密西根大學安娜堡分校。安娜堡分校的科技畢業生比例較低為7.7%，年均薪資為140659美元（約新台幣466萬元）。

11.加州大學洛杉磯分校。該校科技畢業生平均年薪為144732美元（約新台幣480萬元）。

12.伊利諾大學香檳分校。科技領域畢業生年均薪資為137833美元（約新台幣457萬元）。

13.華盛頓大學西雅圖分校。科技領域畢業生平均年薪為142603美元（約新台幣473萬元）。

14.加州大學聖地牙哥分校。科技領域畢業生平均年薪為138427美元（約新台幣459萬元）。

15.加州州立理工大學聖路易斯-奧比斯保分校。科技領域畢業生平均年薪為140475美元（約新台幣466萬元）。

16.加州大學戴維斯分校。科技領域畢業生平均年薪為138020美元（約新台幣458萬元）。

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