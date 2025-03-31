勞動部調查，青年勞工想出國工作比例降至2成，東北亞首度超越美加（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內各行業都在喊缺工，根據勞動部調查，青年勞工在台「初次」尋職約有46.4%曾遇到困難，但63.8%青年求職者能在1個月內找到工作；有意赴海外工作的比率更持續下降至僅剩20.3%，且赴東北亞（44.7%） 工作的意願首度超越美加（38.8%），其次是紐澳（37.8%）及中國 （22.1%）。

為了解青年勞工就業狀況，勞動部113年10至11月間，以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的15至29歲本國籍受僱青年勞工為調查對象，辦理「15-29 歲青年勞工就業狀況調查」，總計回收有效樣本4091份，今日公布調查結果。

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調查結果顯示，非學生青年出入社會謀職，53.6％表示並未遭遇困難，僅有46.4％覺得有困難，前3大困難因素是「不知道自己適合做哪方面工作」、「經歷不足」或「求職面試技巧不足或不會寫履歷」，因此有高達85.4%的非學生青年勞工，認為就業資訊有助於初次尋職。

青年勞工一旦順利踏入職場後平均做過2.2個工作，其中有41.1%不曾換過工作，現職工作年資平均為2.5年，66.1%青年勞工想續任現職，33.9％「打算轉換工作」的主因為「薪資及福利不符期望」。

該調查詢問青年勞工是否打算到海外工作？調查顯示想赴海外工作的比例年年下降，113年的調查僅剩20.3%有意願，較109年（24.3％）及111年（23.2％）一路下滑。

至於有意出國工作的青年勞工，此次調查，打算到「東北亞」占44.7%最高，首度超越「美國、加拿大」的38.8%，「紐澳」37.8%排名第３，「中國、港澳」及「歐洲」分別占 22.1%、20.7%。

值得注意的是，至「東南亞」工作的意願111年仍有2成，113年大減至 13.9%。男性有打算到海外工作者占21.4%，高於女性的19.3%。

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