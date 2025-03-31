關稅衝擊美股嚇跌、台股重挫 法人：短線持續弱勢

關稅衝擊美股嚇跌、台股重挫，法人看短線持續弱勢。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受關稅衝擊影響，美股嚇跌、台股重挫，大盤大跌906.99點、來到20695.9點，台股寫下史上第四大跌點，保德信投信認為，台美貿易風險增溫，加上清明連假在即，市場觀望氣氛居高不下，短線上技術面持續呈現弱勢格局。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，台股持續失守所有均線並改寫今年低點，且技術指標下彎，OTC指數更是持續破年迄今來新低紀錄，技術面雙雙弱勢，市場摒息等待本週關稅措施，包括汽車、石油等關稅，且台灣遭美國總統川普列骯髒15國，台美貿易風險增溫，加上清明連假在即，市場觀望氣氛居高不下，短線上技術面持續呈現弱勢格局。

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面對貿易戰不斷升級，張芷菱分析，川普將對所有非美國製造汽車徵收25%關稅，市場擔心可能引來其他國家祭出報復性關稅，甚至影響聯準會的降息節奏，美國公債上週一度遭到拋售並且推升殖利率走揚；隨著上週五公布密西根大學消費者信心指數跌至兩年多以來的最低點，加上核心PCE出現上升的跡象，悲觀情緒瀰漫，引發美債殖利率同步下降。

不過，張芷菱分析，上週五台股融資出現瘦身，且融資維持率下降，搭配技術指標呈現超賣，建議觀察聯準會主席鮑爾將於本週五對美國經濟前景的演說，有望成為近期市場的重點風向指標。

張芷菱認為，經歷近期大幅回檔，整體台股市場的評價已回到合理水準，加權指數目前最新預估本益比略低於過去10年平均值，顯示市場已經消化部分利空，加上技術面進入超賣，配合融資持續瘦身，有望見到股市止穩，反而此時可逢低分批承接。

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