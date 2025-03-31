特斯拉股價近腰斬 馬斯克：現為逢低進場良機

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（ElonMusk）熱衷政治，帶領聯邦政府效率部（DOGE）大幅裁減僱員，已在全美各地引發示威抗議，又試圖影響歐洲多國內政，引爆抵制特斯拉（Tesla）的呼聲。特斯拉受拖累，公司股價自去年12月高峰後，迄今已爆跌逾46%。馬斯克週日（30日）表示看法，稱特斯拉股價爆跌，對他和公司股東來說是一件大事，但從長期來看，他認為特斯拉股價會有不錯表現，並認為現在不失為逢低進場的好時機。

馬斯克週日（30日）在出席美國威斯康辛州的一場市民大會上坦言，擔任DOGE負責人這工作讓他「付出不少代價」，包括特斯拉遭到多國抵制，公司股價下跌等。

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馬斯克稱，他持有的特斯拉股票，還有所有持有特斯拉股票的人的股票都下跌，價值下跌近1半，這對他和公司股東來說是一件大事。

但儘管如此，馬斯克表示，從長期來看，他認為特斯拉股價會有不錯表現，並稱現在也許是一個逢低買進特斯拉股價的好機會。

特斯拉股價28日收在263.55美元，跌幅3.51%。今年迄今，特斯拉股價股價累積下跌30.51%。

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