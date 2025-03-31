華航高星潢：今年客貨都會有很好成績單 未來票價往下掉機率不高

中華航空今 （31） 日與空中巴士正式簽署10架 A350-1000 廣體客機訂單。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今 （31） 日與空中巴士正式簽署10架 A350-1000 廣體客機訂單，華航董事長高星潢指出，新機隊預計自 2029 年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線，取代波音777，在持續交機下，未來持續到90到95架邁進。

高星潢說，今年航空市況持續往上升，尤其是客運方面，亞太地區還有雙位數的成長，台灣今年會衝破2019年的數據，貨運方面，也是往上走，尤其是電商貨，客貨今年都會有很好成績單。票價方面，高星潢說，取決供需，未來往下掉的機率不是很高。

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空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，疫情後，航太供應鏈短缺的確造成影響，期待很快恢復到疫情前的時速。

今日簽約儀式由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。因應全球旅運需求持續成長，華航積極優化機隊結構，此次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

高星潢表示，A350-1000機隊的引進是未來發展的一個重要里程碑，A350-1000擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間，將為旅客帶來更優質的飛行體驗。此外，華航現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列。身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色。A350-1000是業界的長程客機領導者。選擇全球最先進的A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

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