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台積電2奈米擴產破除疑美論 卓榮泰：布局全球、根留台灣

2025/03/31 15:15

台積電今天在高雄舉行2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰在臉書表示，台積公司二奈米擴產，對台灣三個承諾不變。（記者李惠洲攝）台積電今天在高雄舉行2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰在臉書表示，台積公司二奈米擴產，對台灣三個承諾不變。（記者李惠洲攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台積電今（31）日在高雄舉行2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰在臉書表示，台積電2奈米擴產，對台灣3個承諾不變，向國人展示「布局全球，根留台灣」的計畫不變；繼續在台擴建生產線的計畫不變；讓台灣成為世界晶片製造最重要基地的壯志也不變。

卓榮泰表示，恭喜台積公司，今天在高雄楠梓科學園區的2奈米擴產典禮圓滿成功！2023年7月，行政院核定擴建楠梓園區的籌設計畫，並會投入156億元整建所有聯外交通，吸引更多優質人才和產業；2 年後，我們就看到台積公司的先進製程在此發展。

卓榮泰強調，感謝高雄市政府一起努力，攜手推動「亞灣2.0」，未來會吸引海內外投資人工智慧物聯網科技，打造「大南方新矽谷」及半導體S廊帶！

卓榮泰指出，幾年來，台積公司同仁帶領著全世界，登上一又一座先進製程的頂峰。我特別感謝台積公司，向國人展示「布局全球，根留台灣」的計畫不變；繼續在台擴建生產線的計畫不變；讓台灣成為世界晶片製造最重要基地的壯志也不變！

卓榮泰表示，他一向認為，台積人和好的選手一樣，有到美國打大聯盟的實力。好的選手、好的產業，台灣跟全世界共享，但大家永遠都是我們值得驕傲的國家隊。台積愈強，國家就愈強；台灣愈強，台積公司也就會愈強。我們「強強聯手」，立足台灣，布局全球，行銷全世界！

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