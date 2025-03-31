前瞻治水第5期預算空中飛 賴建信：部分已先行核列

經濟部次長賴建信表示，期盼治水相關預算盡快順利通過。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切114年總預算被砍，前瞻第5期、水防災韌性計畫能否推展？ 經濟部次長賴建信表示，期盼相關預算盡快順利通過，經濟部已針對前瞻第5期編列101億元，部分項目已先行核列。

立法院經濟委員會今邀賴建信就「2025年防洪抗旱計畫」進行報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

民進黨籍立委陳亭妃、邱議瑩關切，今年重要的治水防洪預算遭刪減凍結，前瞻第五期預算也是「在空中在飛」，攸關都市下水道、區域排水系統改善整合等，工程能否順利推動仍是未定之數，「沒錢，什麼災都防不了」。

賴建信回應，衷心期盼立法院院會盡快通過相關預算，前瞻第5期預算經立法院聯席會議審議，經濟部針對前瞻第5期編列101億元，目前朝野協商中進行優先盤點，部分已先行核列。

立委追問，預算卡住，工程動不了如何進行？賴建信也表示，5月初汛期將起，衷心期盼預算相關通過，至於新興水利計劃，會運用前期預算結餘。特別預算處理上有其嚴謹性，經濟部也與地方政府協商先行墊款發包，或許有可能找到解方。

陳亭妃聞言表示，過往以來都是由中央統籌調配，再由地方執行，地方政府在這一塊可說是有點失能了，要地方政府先編但他們會質疑經費來源在哪，很可能根本不會去做。治水計畫都有現場勘驗，治水預算攸關人民生命財產安全，不能打折扣，希望部分被凍結的案子趕快拿出來解凍，相信所有朝野立委不會阻擋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法