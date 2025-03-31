晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2月製造業景氣燈號轉綠燈 台經院：不確定持續升高

2025/03/31 14:31

台經院公布2月製造業景氣燈號。（台經院提供）台經院公布2月製造業景氣燈號。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天公布2月製造業景氣燈號，信號值月增4.29分至15.00分，由於去年同期為農曆春節，基期較低，燈號由低迷的黃藍燈轉為持平綠燈。不過台經院提醒，外部不確定性持續升高，特別是美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，也阻礙國內產業的復甦腳步。

台經院說明，川普關稅政策頻繁調整，貿易對手國也接連反制，導致美歐央行相繼下修經濟預測並上調通膨預期，增添全球經濟下行壓力。

國內方面，製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續發酵，加上去年同期適逢農曆春節長假，基期較低，出口與製造業生產指數年增率明顯擴增，且進口與外銷訂單年增率由負轉正，製造業廠商對當月景氣看法也轉佳。

進一步觀察產業表現，電子零組件業受惠高效能運算與AI應用需求強勁，部分客戶因應美國關稅變數提前拉貨，加上低基期因素，2月產業景氣燈號從持平綠燈轉為繁榮紅燈。

若排除春節月份差異影響，觀察今年前2月平均數據，台經院表示，產業景氣表現仍分歧，資通訊相關產業續展現強勁動能，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業維持代表景氣揚升的黃紅燈。

傳統產業中，機械設備業與電力設備業維持景氣持平的綠燈水準，然而，化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受到內外需求疲弱影響，出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多處於低迷黃藍燈或衰退藍燈，顯示傳統產業景氣回溫力道仍待觀察。

展望未來，台經院認為，外部不確定性持續升高，特別是美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，也阻礙國內產業的復甦腳步。

以汽車關稅為例，台經院分析，若關稅擴及至汽車零組件，對台影響相對較大，根據台灣車輛工業同業公會統計，有超過5成的台灣汽車零組件出口至美國，部分業者可能調漲售價以因應營運壓力，恐抑制短期內消費者換購意願，加上國內車市買氣疲弱，將影響汽車零組件業表現。

此外，川普關稅新政對中國經濟影響開始浮現，加上石化原料供給過剩，壓抑價格走勢，同時中國進口替代效應加劇，持續中止對台灣部分石化原料的關稅減讓，都將進一步影響台灣對中國出口。

台經院補充說明，東南亞與印度也面臨美國對等關稅威脅，對當地經濟與製造業需求形成壓力，間接影響包括國內化學相關產業的景氣表現，川普關稅政策影響層面極大，是牽動國內外經濟表現的關鍵變數，必須持續觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財