日牛丼名店食物發現死鼠蟑螂 拖3個月才證實 今起關閉近2千店4天

日本知名連鎖牛丼品牌すき家（SUKIYA）食物中被發現老鼠屍體和蟑螂，今日起4天關閉近2000家門市。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本知名連鎖牛丼品牌すき家（SUKIYA）食物中被發現老鼠屍體和蟑螂，今日起4天關閉近2000家門市，以進行清潔工作。

すき家是日本最大的牛丼連鎖店，由於位於東京郊區的一家門市週五發生食安污染事件，該公司宣布暫時關閉門市。幾週前，日本西部鳥取縣的一家食品店於1月底在一碗味噌湯中發現了一隻老鼠。

請繼續往下閱讀...

儘管自1月以來，一張味噌湯裡有老鼠的照片在社群媒體上廣泛流傳數週，但すき家直到3月底才證實這一事件。該部門在3月22日的另一份聲明中表示，將「徹底審查並實施進一步措施，防止害蟲和囓齒動物進入」。聲明稱，這起事故是由於一名員工在上菜前沒有查看味噌湯而導致的，並表示沒有其他顧客受到影響。

すき家在周六的聲明中表示，對「造成的巨大不便和擔憂」表示歉意，其大部分分店將於3月31日上午9點到4月4日上午9點關閉，以解決污染問題和蟲害問題。

為了平息人們對食品安全事件日益增長的憤怒，すき家週一 向X再次表示「最深切的歉意」。聲明稱：「我們嚴肅、真誠地對待此事。我們將竭盡全力維護安全和清潔的環境。」

繼週五東京發生的最新一次污染事件後，すき家表示受影響的顧客已收到退款。目前，當局正在進行現場調查，以確定事故原因。

根據其最新年度報告，截至2024年初，すき家在國內經營1957家門市，並在中國、台灣、泰國和巴西等地擁有675家海外分店。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法