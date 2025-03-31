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台積電2奈米高雄擴產進駐人潮 分階段優化楠梓交通因應車流

2025/03/31 14:26

台積電二奈米高雄擴產進駐人潮，分階段優化楠梓交通因應車流，圖為楠梓廠區模型。（記者李惠洲攝）台積電二奈米高雄擴產進駐人潮，分階段優化楠梓交通因應車流，圖為楠梓廠區模型。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕護國神山台積電今於高雄舉行2奈米擴產典禮，獨步全球的2奈米製程將在今年下半年量產，台積電楠梓科學園區擴廠進度加快，人車大幅增加形成周邊交通的壓力，交通局規劃短、中、長期交通優化，透過智慧號誌調控、道路拓寬、新聯外道路建設及大眾運輸配套，因應高科技產業發展帶來的挑戰。

交通局為紓解車流已於去年11月間，完成翠華路、左楠路、加昌路等19處路口智慧號誌調整，運用AI技術監測車流，動態優化紅綠燈秒數，使尖峰時段平均車速提升5至35％，楠梓科學園區鄰近捷運油廠國小站。

面對台積電擴廠帶來的大量通勤需求，市府持續監測交通流量，依據實際情況滾動式調整改善措施，為便利員工通勤使用捷運，在南部科學園區管理局與台積電，增設捷運油廠國小站至園區的專屬接駁車，也在捷運站及園區入口擴增150席YouBike，短期採取智慧交通及提升公共運輸，強化通勤效率來因應附近交通流量。

面對台積電擴廠帶來的大量通勤需求，市府持續監測交通流量，依據實際情況滾動式調整改善措施，確保交通順暢與市民權益。

中期則規劃道路拓寬與升級聯外道路，強化區域交通承載力，工務局正積極推動道路拓寬與匝道優化，以提升楠梓科學園區周邊道路承載力，其中，翠華路（世運大道至明潭路）拓寬工程預計今年6月完工，將道路由單向二快一慢車道，可擴增至三快一慢車道，提高交通流暢度。
此外，新台17線南段工程計畫於明年底完工，完工後可有效分流南北向交通，降低周邊道路壓力。

因應長遠交通需求，楠梓產業園區國道1號新設匝道已於去年4月獲行政院核定，預計117年底完工，此工程完成後，將大幅降低園區車流對地方道路的影響，提升園區進出效率。

市府另將屏山巷開闢計畫納入道路開發評估，積極與南部科學園區管理局及中央單位合作，爭取經費補助，加快道路建設進程。

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