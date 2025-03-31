振興半導體 日本再砸1776億元助Rapidus拚2奈米量產

日本再砸重金，助攻Rapidus拚2奈米，挑戰台積電和三星。（彭博）

［編譯陳成良／綜合報導］法新社報導，為重振昔日半導體產業榮光，日本政府週一宣布，將對由索尼（Sony）、豐田（Toyota）及IBM等指標企業合資成立的半導體新創公司 Rapidus，追加高達8025億日圓（約新台幣1776億元）的鉅額補助。此舉使日本政府對 Rapidus的總援助金額累計達1.7兆日圓，目標是支持該公司於2027年在日本成功量產次世代的2奈米製程晶片。

隨著人工智慧（AI）技術日益融入日常生活，全球對高階、高能源效率半導體的需求預期將爆炸性增長。確保穩定的先進晶片供應來源，已成為日本在經濟與國家安全上的關鍵考量。日本曾在1980至90年代初期，憑藉日本電氣（NEC）、東芝（Toshiba）等企業，在全球微晶片市場佔有半壁江山，但如今市佔率已滑落至約10%，儘管在半導體設備與材料領域仍保持領先地位。

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Rapidus 的核心目標是量產採用2奈米製程技術的邏輯晶片，這代表著半導體領域的下一個技術領先，晶片上將容納更為驚人密度的微小電晶體。該公司位於北海道的廠房預計將於今年四月展開試產。

Rapidus 會長東哲郎去年接受法新社專訪時曾坦言，此計畫是日本半導體產業重返國際舞台的「最後機會」。他指出：「日本已落後其他國家十多年，光是追趕就需要投入巨額資金。」

報導指出，近年來，從手機到汽車無所不包的半導體，已成為國際貿易角力的重點。在此背景下，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）也面臨客戶及各國政府對地緣政治風險（如中國犯台可能性）的擔憂，要求其分散生產基地。台積電位於日本南部熊本縣的首座晶圓廠已於去年開幕，耗資86億美元；更規劃斥資200億美元興建第二座廠房，生產更先進製程的晶片。日本政府對 Rapidus 的大力扶植，顯然意在降低對外依賴，建立本土的尖端晶片製造能力。

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