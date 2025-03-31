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高盛：川普激進關稅 帶來3大風險

2025/03/31 14:02

高盛預計白宮的激進關稅將推高通膨和失業率、阻礙經濟成長，以及增加經濟衰退風險。（彭博）高盛預計白宮的激進關稅將推高通膨和失業率、阻礙經濟成長，以及增加經濟衰退風險。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球本週（4月2日）即將迎來美國川普總統最新一輪關稅決策，高盛預計，白宮的激進關稅將推高通膨和失業率、阻礙經濟成長，以及增加經濟衰退風險。

由全球投資研究主管Jan Hatzius領導的高盛經濟團隊認為，此舉將對經濟產生廣泛的負面影響。高盛目前預計關稅稅率將上調15個百分點，這是其先前的「風險情形」預測，當川普週三宣布徵收對等關稅時，這種預測似乎更有可能實現。

高盛在周日發布的一份報告中表示：我們仍然認為，4 月2日關稅帶來的風險比許多市場參與者之前所認為的要大。

在通膨方面，高盛預計其優先考慮的核心指標（不包括食品和能源價格）將在2025年達到3.5%，比先前的預測高出0.5個百分點，遠高於聯準會2%的目標。這反過來又會導致經濟成長疲軟：從2024年第四季到2025 年第四季，第一季的年化成長率僅為0.2%，全年成長率為 1%，比先前的預測下降了0.5個百分點。此外，預計失業率將達到4.5%，比先前的預測高出0.3個百分點。

綜合來看，高盛目前預計未來12個月經濟衰退的可能性為35%，高於先前預測的20%。預測顯示，經濟出現滯脹（低成長、高通膨）的可能性越來越大。美國上次出現通貨停滯是在1970年代末和1980年代初。

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