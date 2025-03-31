中國航空業無力！ 3大國有航空連5年虧損

中國3大國有航空已連續5年虧損。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國的航空業在疫後復甦腳步緩慢，受到的挑戰包括中國國內市場競爭、國際和商務旅行需求低迷、供應鏈問題以及貨幣貶值。外媒指出，中國3大國有航空已連續5年虧損，包含中國南方航空、中國國際航空和中國東方航空。

綜合外媒報導，中國國有3大航空公司的2024年財報出爐，數據顯示2024年依然沒有轉虧為盈，總計虧損人民幣62億元（約新台幣282億元），不過整體虧損幅度較2023年縮減。

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中國南方航空作為中國運輸力最大的航空公司，在2024年虧損17.7億元人民幣（約新台幣80.5億元），相較2023年的41.4億元人民幣（約新台幣188億元）虧損有所改善。然而，該公司仍面臨國際市場復甦緩慢、航空零件價格上漲及人民幣貶值等經營壓力。

中國東方航空的虧損也有所減少，2024年虧損42億元人民幣（約新台幣191億元），相較2023年的81.7億元人民幣（約新台幣372億元）有所下降。該公司表示，中國民航業仍面臨巨大營運壓力。

報導指出原因，儘管中國的國內運力高於2019年，但由於疫情旅行限制直到2023年初才解除，中國恢復國際航班的速度比世界其他國家慢。

數據顯示，中國國內經濟壓力和與其他國家的政治緊張局勢，這些原因也抑制了國際旅行，3月份國際運力仍比2019年同期低20%左右。

中國國際航空公司指出，國內市場競爭激烈，許多航空公司仍在使用原本用於國際航線的廣體客機執飛國內航班，進一步加劇了市場供需失衡。

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