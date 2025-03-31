「美債」進場ing！華爾街曝「此數據」2020年疫後首見

關稅風暴「美債」買點到！華爾街金童已「棄股轉債」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕本季以來，美債表現超過股票，累計漲幅超過2%，而標普500指數則累計下跌約5%，這是自2020年3月新冠疫情以來，首次出現3個月內股票下跌、債券上漲的情況，華爾街金童表示，隨著美元作為避險資產搖擺不定，債券比股票更有吸引力，不僅巴克萊上週資產配置由股轉債，另大型機構經理人亦建議，在股市下跌時最好買進債券。

外媒報導，川普政府預計將於週三（4月2日）宣佈一系列所謂的「對等關稅」措施，這很可能成為市場的下1個重大打擊，投資人正在為「4月2日」做最後準備，股市慘遭血洗，受衝擊，債市成避風港。

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專家表示，今年前3個月，在川普一連串的關稅措施影響下，全球股票和債券市場都經歷了劇烈波動。但有一點變得越來越清晰，美元作為避險資產搖擺不定，債券比股票更有吸引力。

巴克萊策略師Ajay Rajadhyaksha團隊在上週轉變了資產配置觀點，「幾個」季度以來，首次傾向於債券而非全球股票，稱政策的不確定性為經濟成長帶來了下跌風險。

Brandywine全球資管的投資組合經理Jack McIntyre表示，如果股市進一步下跌，將收緊金融條件，這對債券有利，你最好在弱勢時買入。

股票和債券之間傳統相關性的暫時回歸對投資者來說是個好消息，這有利於60/40的經典股債投資組合。

BMO全球資產管理公司固定收益主管Earl Davis受訪時表示，由於債券目前提供實際回報，殖利率高於通膨，增加整體投資組合中的配置比例是理想的選擇，且債券還提供了下跌保護，以防風險資產出現嚴重拋售。

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