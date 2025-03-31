曼谷中資大樓秒震垮！謝金河：地震震出泰國的大麻煩

緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的大樓倒塌。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕一場震央在緬甸的強震，卻震垮千里之外泰國曼谷一棟30層樓高的審計辦公大樓，該大樓倒下的畫面在網上被一再播放，跨國承建的中國國企「中鐵十局」意外成了焦點，財信傳媒董事長謝金河指出，這場地震震出泰國經濟和政治的大麻煩。

謝金河今天在臉書發文，指出「隨著中國『一帶一路』，中國的營造業吃下大多數這些國家的重大公共建設及地標型的大樓，這次倒下的正是中鐵十局承包下的工程。地震發生後，泰國政府清查由中國營造承攬的工程很多，這也顯示泰國和中國的緊密結合深不可測。」

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謝金河寫道，「地震發生前，泰國SET指數跌到1157，已經回到1994年亞洲金融風暴的低點，這顯示泰國經過30年的發展，經濟似乎仍在原地踏步。本來日本汽車業進駐，泰國一度成為汽車製造及零組件供應的重鎮，但中國汽車業崛起，這個角色已被稀釋。另一個是高科技的升級，泰國一直沒有建立完整供應鏈體系。」

最後，謝金河直言，「這次地震可能像台灣921大地震般，對泰國的經濟，政治體系都會帶來巨大撞擊！」

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