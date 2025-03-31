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焦點股》廣達：AI代工一片倒 緯創、英業達全淪陷

2025/03/31 12:53

美國總統川普的關稅措施花招百出，後續可能還將進一步推動「普遍關稅」，引發市場對於AI產業鏈憂心忡忡。（美聯社檔案照）美國總統川普的關稅措施花招百出，後續可能還將進一步推動「普遍關稅」，引發市場對於AI產業鏈憂心忡忡。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普的關稅措施花招百出，後續可能還將進一步推動「普遍關稅」，引發市場對於AI產業鏈憂心忡忡，今日包括廣達（2382）在內的AI伺服器代工個股遭到拋售，截至中午12時17分暫報225元，跌幅6.64%，成交量超過2.6萬張。

而其他電子五哥也無一倖免，截至中午12時17分，緯創（3231）暫報96.1元、跌幅5.38%，緯穎（6669）暫報1645元、跌幅6.27%，英業達暫報4.18%、跌幅5.11%，仁寶暫報32元、跌幅5.19%，和碩（4938）暫報85.8元、跌幅2.5%。

美國總統川普持續倡議關稅對等，針對主要貿易夥伴擴大進口關稅，預計4月將發起新一波「加稅名單」。權威人士認為，若排除2020年疫情擴散之時的恐慌期，以截至上週五的收盤指數計算，2025年第一季的台股，已創下1996年來的第一季最差紀錄。雖然美國總統川普的關稅戰還沒到盡頭，美國物價漲幅依然偏高，使得經濟展望既蒙受陰影，政策利率又難以盡情下調。

該名人士提到，現在股市相當有可能已提早反映了部分政策的不確定性，從過去的數據可以發現，過去20年來，台股在第一季陷於困境時，第二季的表現通常是處在落底階段，繼續重挫不易，也難有大行情。若川普政策不出所料地在強硬中留下協商餘地，則今年第二季除了震盪加劇，最後的指數可能也不會有太多的意外。

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