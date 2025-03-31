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青年就業拉警報！首度跌破200萬人 10年來少了逾10萬

2025/03/31 12:56

勞動部113年續辦理「15-29 歲青年勞工就業狀況調查」，但整體青年勞工人數首度跌破200萬人（記者李靚慧攝）勞動部113年續辦理「15-29 歲青年勞工就業狀況調查」，但整體青年勞工人數首度跌破200萬人（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕少子化衝擊國內就業市場的效應逐年顯現。為了解青年勞工就業狀況，勞動部113年續辦理「15-29 歲青年勞工就業狀況調查」，但整體青年勞工人數與103年相較，10年大減逾10萬3000人，使得調查母體首度跌破200萬人，僅剩199萬6000人。調查顯示，76%青年勞工領取月薪，月薪中位數為3萬1000元，72％曾獲加薪。

勞動部於113年10至11月間，以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的15至29歲本國籍受僱青年勞工為調查對象，辦理「15-29 歲青年勞工就業狀況調查」，總計回收有效樣本4091份，今日公布調查結果。

調查結果顯示，非學生青年勞工初次就業年齡平均為21.8歲，較前次調查（111 年 10 月）的21.4歲又再延後，平均尋職時間為2.1個月，但有63.8%尋職青年可在1個月內找到工作。

青年勞工平均每週工作時數38.7小時，其中高達73.2%的受訪者，每週工時在40小時以上但未滿 41小時，14.5%「未滿40小時」，「44 小時以上」占 11%。

詢問青年勞工有無加班？65.6%「沒有或很少」加班，34.4%為「有時或經常加班」，其平均每月加時數為13.3小時，領取加班費或轉換補休時數11.4小時；其中以男性加班的比例較高， 35.1%男性「有時或經常加班」、女性僅33.7%，「有時或經常加班｣的男性平均每月加班15.6小時，高於女性的11.4小時。

113年基本工資月薪2萬7470元，時薪為183元，時薪工資明顯高於月薪，勞團擔憂勞工會因此「捨月薪就時薪」，但此次調查顯示，76.1%青年勞工現職工作的計薪方式為月薪制，時薪制占11.8%，「底薪加業績獎金」占8.2%。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，此次調查的抽樣，是以有投保勞保的青年勞工為基礎，因此除非是在便利商店、速食店等大型企業打工，才有機會被抽到調查，若在僱用5人以下的小商家打工，因未強制投保勞保，就未被包含在抽樣範圍內，恐是月薪比例高於7成的主因。

至於這些受訪青年勞工，72%曾於現職工作上獲得加薪，加薪原因以「公司全面調薪」占 29.8%最高、「個人在原職務表現良好」26.5%次之。

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