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破紀錄！0050投資人數突破百萬

2025/03/31 12:14

破紀錄！0050投資人數突破百萬。（擷取自集保結算所）破紀錄！0050投資人數突破百萬。（擷取自集保結算所）

〔記者張慧雯／台北報導〕破紀錄！國內規模最大ETF元大台灣50（0050）投資人數突破百萬，根據集保結算所資料顯示，截至3月28日為止，0050投資人數來到100萬6823人，順利突破百萬。

0050自今年宣布調整經理費及保管費，並啟動分割議案投票後，買氣持續升溫，據集保結算所與證交所資料，投資人數3月28日當週突破百萬，是首檔達成此里程碑的市值型ETF。

根據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數8週增加22.2萬人，累積淨申購金額885億元；至2月底定期定額戶數32.5萬，單月增加8.6萬。

元大投信分析，近期市值ETF吸引市場目光，主要是其長期成長潛力更為投資人所重視，從產品角度，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，因此0050在調整費用率後，顯著推動新進投資人積極加入。

此外，0050分割議案將於4月2日至4月21日進行電子、郵寄投票，投資人可擇一參與，經統計目前共逾百萬人擁有投票資格，持有1股也能投票，建議可優先透過證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成。

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