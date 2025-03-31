秦永沛：台積電2奈米獨步全球 下半年量產

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛指出，台積電獨步全球的2奈米製程進展順利，將如期在今年下半年量產。（記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／高雄報導〕護國神山台積電今在高雄舉行2奈米擴產典禮，冠蓋雲集，政府官員與供應商代表有2百多人參與，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛指出，台積電獨步全球的2奈米製程進展順利，將如期在今年下半年量產，前面2年設計定案數量將超越3奈米，並預估5年內驅動全球達2.5兆美元終端產品價值。

秦永沛指出，2奈米因應市場強勁需求、持續擴充產能，支持客戶的決心，除了前2座廠之外，後面3座廠也會在高雄落地生根。他說，台積電每座晶圓廠潔淨室面積是同業的2倍大，5座廠總面積將超過46座標準足球場，加上在南科的其他晶圓廠，共同成就全球最大半導體製造服務聚落。也會當綠色製造先行者，採百分之百綠色能源。

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秦永沛表示，高雄廠區外牆設計水墨畫，對照高雄半屏山，表達出對高雄在地山水的致敬，非常別緻。高雄全期廠區投資將超過新台幣1.5兆元，創造逾7千個高科技工作機會，超過2萬個營建機會，未來運轉後，將進一步帶動尺產業活絡與地方繁榮，供應鏈與消費等關聯效果，每年可台灣創造3兆元產值，近50萬個就業機會。

秦永沛指出，不僅如此，台積電一直和主管機關密切討論、找尋更多適合的半導體廠房用地，繼續擴大在台灣的投資。

秦永沛說，台積電2奈米製程是目前全球在密度和能源效率上，最先進的半導體技術，相較3奈米，速度提升10-15%，功耗降25-30%，幾乎所有科技創新領導者都正跟台積電緊密合作，預計將如期在今年下半年進入量產，並將被廣泛地應用在客戶跨世代的頂尖科技產品中，包括超級電腦、行動裝置、雲端資料中心等，將為全球節能運算的龐大需求，挹注強而有力的動能。

秦永沛自豪地指出，「我們預期2奈米在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將會

超過3奈米的同期表現，並且在量產5年內，將驅動全世界約 2.5兆美元的終端產品價值」。

他說，近年來，台積電在先進製程方面的發展動見觀瞻。但台積電不僅在先進製程技術發展要當領導者，更重要的是更要當綠色製造的先行者。高雄廠和南科的所有晶圓廠一樣，都是按照美國綠建築LEED認證系統指標建置，並規劃100%使用再生能源，穩健邁向公司2050 淨零排放的目標，他感謝國土署及高雄市政府的幫忙，來自橋頭跟楠梓兩座再生水廠的水資源，也將挹注高雄廠區逐步達成100%使用再生水。

秦永沛強調，台積電是全球AI的關鍵推手，也是AI的積極使用者。晶圓廠每提高1%生產力，就相當於帶來10億美元的收益。2奈米的成功擴產，展現台積電在台灣發展先進製程技術及擴充產能的努力。

秦永沛並藉機會特別感謝過去幾年和台積電一起成就高雄廠的所有工作夥伴，包括建廠的工程團隊，還有營建、承攬商與供應商夥伴們，因為他們的努力與貢獻，才能成就今天這個廠，接下來幾年的建廠計畫也相當緊湊，也要請大家多多幫忙、繼續幫忙。

同時，秦永沛還感謝來自政府各單位的大力支持，允諾台積電會持續鞏固全球布局，提供客戶最佳的技術解決方案與製造服務，驅動全球科技的不斷往前邁進。台積電期待與大家攜手同行，創造更多產業共好的里程碑，實現一個更創新、更永續的未來。

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