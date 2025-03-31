金價恐下殺38％！分析師一語道破 3大恐怖原因

分析師認為，依照歷史軌跡，金價碰觸高點後將出現劇烈回檔。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔心，美國總統川普的關稅將引發通膨、打擊經濟成長，推升避險資產價格狂飆，期金衝破每盎司3100美元以上。然，晨星分析師米爾斯（Jon Mills）卻預測，金價可能在未來五年內下殺至1820美元、暴跌38%。

米爾斯認為，金價將會暴跌，主要有3大因素，包括黃金市場供應過剩、需求下滑且金價高點快來臨，是金價回檔關鍵。

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《彭博》報導，今年以來，金價已上漲約18%，創下至少15個歷史新高。主要是受地緣政治和宏觀不確定性加劇的背景下，央行們持續購買黃金，推動了價格上漲。

目前幾家華爾街主要銀行已上調了黃金的目標價；其中，高盛集團上調黃金價格至今年底每盎司3300美元。

米爾斯指出，每個人都想開採金礦，因為可以賺錢，這是不祥預兆。金價高漲鼓勵生產商繼續開採更多的黃金，未來幾年黃金供應量增加，將帶給金價下行壓力。

他也認為，市場對於黃金的需求不會一直高漲。各國央行和投資者對購買黃金的興趣越來越濃厚，目的是實現儲備多元化，並尋求規避宏觀不確定性，但有跡象顯示，世界對黃金的需求開始減弱。

根據世界黃金協會去年調查顯示，71%的央行預計，未來 1年的黃金持有量將保持不變或減少。

此外，現今黃金交易太熱，去年的黃金產業交易量較去年同期成長32%。米爾斯分析，從歷史軌跡觀察，黃金產業的活動有固定模式，在黃金價格大幅上漲後將出現大幅下跌，最後價格僅部分回彈。以現在來看，黃金價格正接近高峰。

米爾斯大膽預期，金價可能在未來5年內跌至每盎司 1820美元，抹去過去12個月的漲幅。呼籲投資者要小心，不要以為金價會永遠漲下去。

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