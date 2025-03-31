台積電2奈米擴產典禮，建廠VIP供應商有這些（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／高雄報導〕護國神山台積電今在高雄舉行2奈米擴產典禮，出席且安排在貴賓席的建廠供應商代表包括長榮鋼董事長林耿立、東鋼董事長侯傑騰、中鋼構董事長陳瑞騰、達欣工程董事長王人正、互助營造董事長林志聖、晃誼董事長許福龍、大三億董事長魏瑞伯、漢唐董事長李惠文及總經理賴志明、帆宣董事長高新明、潘冀建築師事務所營運長張曉鳴。

台積電今擴產典禮的會場，因座位有限，出席來賓與媒體皆採邀請制，席次約2百多個，典禮由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清、副總經理張宗生、法務長方淑華也出席，設備廠商設備大廠Lam、AMAT、ASML及國內諸多供應商管理階層紛現身會場。

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護國神山台積電今在高雄舉行2奈米擴產典禮。（記者李惠洲攝）

政府官員包括行政院院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝、國科會副主委蘇振綱、南科管理局局長鄭秀絨、高雄市長陳其邁、副市長林欽榮與羅達生等，也受邀出席。

護國神山台積電今在高雄舉行2奈米擴產典禮。（記者李惠洲攝）

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