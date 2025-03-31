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野獸國去年虧轉盈 擬配現金股利0.148元、股票股利1.5元

2025/03/31 11:06

野獸國去年轉虧為盈，擬配現金股利0.148元、股票股利1.5元。（業者提供）野獸國去年轉虧為盈，擬配現金股利0.148元、股票股利1.5元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃股野獸國公告去年營收13.4億元、年增26.4%，稅後淨利0.35億元，順利虧轉盈，同時每股稅後盈餘（EPS）1.65元，董事會擬配現金股利0.148元、股票股利1.5元。

野獸國表示，去年虧轉盈主要受惠海外營收有爆發性成長，包括歐洲、美國、中國IP自製產品挹注，其中歐洲較2023年翻倍成長，台灣則有13％的成長，主要來自各大通路的挹注，以及新的IP從去年底開始貢獻營收。

展望今年營運，野獸國指出，過去從單純只做美系IP產品，去年開始獲得日系IP授權，今年將新增咒術迴戰、幽遊白書、遊戲王、SAKAMOTO DAYS 坂本日常、魷魚遊戲、DINO TAENG、教父、星際爭霸戰、芝麻街、熊麻吉的IP授權，去年僅部分發酵，今年有望挹注營運成長。

海外營運方面，今年2月野獸國正式啟用泰國產能，野獸國表示，此舉將補足原本中國產能春節長假的影響，預估受惠下半年產能利用率的提升，今年有望大幅提升營收成長，隨著產能彈性調配，即時因應客戶需求，對美訂單有望恢復正常。

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