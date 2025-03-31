股匯雙殺！新台幣摜破33.2元、重貶逾1角 創逾9年新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅大砲不只針對15國，所有貿易夥伴都難以倖免下，市場對於關稅推升通膨、經濟衰退疑慮加深，台股週一下殺逾700點，外資熱錢瘋狂逃竄，新台幣兌美元匯率也摜破33.2元價位，重貶逾1角，創下逾9年新低價紀錄。

美國上週公布個人消費物價指數（PCE）月增率、年增率都高於預期，加上川普本週將公布對等關稅具體措施，而川普上週已宣布將對所有進口汽車課徵25%關稅，川普並指出，不只針對所謂骯髒15國，將對所有貿易夥伴課徵對等關稅，川普關稅大砲四處放射，使全球經濟蒙上陰影、美國陷入停滯性通膨壓力攀升，上週五美國四大指數全數收黑，美元回落。

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台股受到美股連動，週一跳空開低，大盤指數狂殺逾700點。新台幣匯價以33.13元、貶3.3分開出，隨後摜破33.2元價位，最低觸及33.224元，重貶1.27角，匯價創下2016年3月10日以來新低。

日圓在避險資金湧入下，早盤升破150兑1美元大關；人民幣也美元回落下，勁揚0.2%，韓元走勢震盪，台幣受到台股重挫影響，再度成為最弱亞幣。

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