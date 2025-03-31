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焦點股》進能服：打入電力生態圈 通過台灣電網升級首座案場情境測試

2025/03/31 10:22

打入電力生態圈！進能服宣布通過台灣電網升級首座案場情境測試。（業者提供）打入電力生態圈！進能服宣布通過台灣電網升級首座案場情境測試。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕打入電力生態圈，進能服（6692）宣布通過台灣電網升級首座案場情境測試，不過，遇到台股重挫，進能服今日股價下跌，截至9:55分為止，進能服股價下跌2.45元、暫報39.8元、跌幅5.8%，成交量超過650張。

2022年底台電提出《強化電網韌性建設計畫》，並計畫在十年內投入總計新台幣5645億元預算，為現行電網系統推動全面升級。進能服宣布通過台電《強化電網韌性建設計畫》首座案場情境測試，不僅證明在電能整合及工程上的優勢，更有助後續接案力道向上提升，同時隨著區域電網與儲能系統持續建設，進能服也成為電力生態圈的重要一員，擴大在智慧電網、再生能源整合、能源儲存系統等領域的市場版圖。

進能服去年正式掛牌，股價一度飆破60元，上週股價新高來到49.4元、欲挑戰50元大關，不過，遇到台股逆風，目前股價守在40元上下震盪，上週五外資買超209張、主力賣超63張。

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