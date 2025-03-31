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《華爾街日報》：川普政府考慮對全球徵收高達20％關稅

2025/03/31 09:34

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導指出，川普政府顧問們考慮徵收高達20％的全球關稅，此舉預計將影響美國幾乎所有的貿易夥伴。

美國總統川普（Donald Trump）週日（30日）表示，本週將實施的對等關稅將涵蓋全球所有的國家，而不是先前所提及與美國貿易失衡最嚴重的10到15個國家。

《路透》報導，川普預計在本週三（4月2日）他稱為「解放日（Liberation Day）」的這天公佈一項大規模關稅計劃。川普重返白宮至今，已宣佈對鋁、鋼鐵和汽車徵收關稅，並調高所有中國商品的關稅。川普在空軍1號上對記者表示，基本上現在談論的是所有的國家，這次的關稅會從所有國家開始。

川普並未透露對等關稅的具體實施情況，不過《華爾街日報》報導指出，近幾天，川普政府顧問們考慮徵收高達20％的全球關稅，此舉預計將影響美國幾乎所有的貿易夥伴。一名知情的政府官員表示，對等關稅計劃仍在討論中，並補充，川普傾向於對美國存在貿易逆差的每個國家徵關稅，並希望對每個國家都有一個「乾淨的數字」。

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）日前接受《福斯新聞》訪問時透露，政府的關稅將著重在貿易失衡最嚴重的10到15個國家，但並沒有公佈列入名單之中的國家名稱。

川普將關稅視為保護國內經濟免受全球不公平競爭的一種方式，也是美國爭取更好條件的籌碼。然而，對貿易戰的擔憂正在擾亂市場，並引發對美國經濟衰退的擔憂。

川普已表明，將對那些向美國出口產品徵收費用的國家祭出一系列對等關稅，承諾將實施與這些國家同等的關稅。

今年2月，川普簽署了一份備忘錄，只是美國貿易官員逐一審查這些國家，並制定一系列有針對性的反制措施。上週他暗示可能會縮減對等關稅計劃，在某些情況下，或許會以低於其他國家對美的稅率徵收關稅。

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