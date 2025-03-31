川普：TikTok將在最後期限前達成出售協議

美國總統川普表示，TikTok將在本週六（4月5日）最後期限之前達成出售協議。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，將在本週六（4月5日）最後期限之前，與TikTok中國母公司字節跳動達成協議，完成這個多達1.7億美國人使用的短影音平台出售交易。

《路透》報導，川普在今年1月設定了4月5日的最後期限，要求TikTok找到非中國買家，否則將因國家安全因素，面臨美國禁令。川普週日（30日）晚間在空軍1號上對記者表示，有很多潛在買家，人們對TikTok非常感興趣，並補充，自己也希望TikTok能繼續存活下去。

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《路透》上週五（28日）報導稱，據2名知情人士透露，私募股權公司黑石集團（Blackstone）正考慮對TikTok的美國進行少數的股權投資。黑石集團正討論與字節跳動現有的非中國股東聯手，注入新資本競購TikTok的美國業務。

華府指出，TikTok隸屬字節跳動所有，這使該平台受制於中國政府，北京可能會利用這款應用程式對美國進行影響行動，並蒐集美國人的資料。

川普先前曾提到，如果未能就這款社群軟體的出售達成協議，自己願意延長原先訂下的4月最後期限。川普在上週也坦言，中國將在達成任何協議方面發揮重要作用，包括批准交易，並稱美方也許會給予一些關稅減免或類似措施，來換取協議達成。

美國副總統范斯（JD Vance）表示，預計將在4月5日達成解決這個社群媒體平台所有權協議的一般條款。

自2024年兩黨壓倒性的支持通過法案，要求字節跳動在今年1月19日之前剝離TikTok以來，這款熱門應用程式在美國的未來一直懸而未決。川普上任以來，白宮在備受關注交易談判中的參與程度已達到前所未有的水準，實際上扮演了投行的角色。

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