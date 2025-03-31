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貿易戰擔憂推動避險需求 黃金再創新高

2025/03/31 08:43

金價週一（31日）亞洲早盤再創新高。（彭博資料照）金價週一（31日）亞洲早盤再創新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）新一輪關稅措施即將上路之際，金價本週開盤再創新高。週一（31日）亞洲早盤黃金現貨價小幅走高，突破每盎司3093美元，刷新上週五（28日）盤中創下的歷史新高。

《彭博》報導，受到避險需求不斷成長的支撐，截至週五收盤，黃金已連4週收紅。川普上週簽署了一項對進口汽車全面徵收25％關稅的公告，市場也正在為白宮週三（4月2日）將實施的對等關稅做準備，全球貿易戰擔憂持續加劇。

在地緣政治和經濟整體不確定性加劇的背景下，央行購買和避險需求推動了黃金上漲。今年以來，金價已上漲約17％，至少15度創下歷史新高。儘管交易員已經減少對聯準會（Fed）今年將2度降息，每次降息1碼（0.25個百分點）的押注，但這些驅動因素仍支撐了金價。

幾家主要銀行已上調了黃金的目標價，高盛集團（Goldman Sachs Group）本週將年底金價預期上調至每盎司3300美元，高盛表示，央行需求高於預期且大量資金持續流入黃金支持的交易基金。

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