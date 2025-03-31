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川普關稅傷害進出口 分析師曝 : 美國銀行業難逃打擊

2025/03/31 15:17

美國總統川普的關稅政策反覆不定，美國銀行業正承受多重壓力。（美聯社）美國總統川普的關稅政策反覆不定，美國銀行業正承受多重壓力。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統新關稅變化莫測，在不確定性升高下，美國銀行業正承受多重壓力。分析師指出，川普計劃對貿易夥伴加徵關稅，不僅傷害了進出口，但其實連美國銀行業都難逃打擊。

專家指出，川普加徵關稅將產生多層次的連鎖效應，將有4個層面影響美國銀行業，包括企業活動放緩、市場波動增加、經濟前景轉弱以及人力與獎金縮水。

分析師指出，川普關稅讓金融業壓力現形，包括投行營收下滑、大型銀行裁員、小型銀行股價下跌等。

根據Dealogic數據顯示，今年截至3月13日，全球投資銀行手續費下滑6.3%、至168.3億美元（約新台幣5582.9億元），若與上1季199.6億美元（約新台幣6621億元）相比呈現明顯衰退。與此同時，美國股票發行也受到拖累，截至3月19日僅為570億美元（約新台幣1.89兆元），遠低於去年同期的690億美元（約新台幣2.28兆元）。

美國券商Oppenheimer警告，受到關稅政策所帶來的不確定性影響，已撤回對今年投資銀行營收成長32%的預期。

許多美國銀行開始重新審視人力規劃，包括摩根大通、美國銀行、高盛與摩根士丹利等大型銀行已著手裁員。富國銀行分析師Mike Mayo表示，如果夏季來臨時，銀行業的營收仍未改善，員工恐將成為犧牲品。

另外，銀行股價也反映出市場對未來的不安。今年Evercore與Jefferies等小型投資銀行股價分別下跌22%與21%。

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