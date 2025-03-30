挫賽了！美退出WHO引爆財務困境 譚德塞坦言要砍2成預算

美國退出世衛，世衛秘書長譚德塞坦言將縮減開支。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《法新社》看到的一封內部電子郵件顯示，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，在美國決定退出後，WHO已提議削減5分之1的預算，並減少服務範圍和員工數量。

報導指出，根據世衛上一個兩年預算週期（2022-23年），美國捐助13億美元，佔世衛當時78.9億美元預算的16.3%。美國的大部分資金都是透過對特定專案的自願捐款，而不是固定的會員費。

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川普上任後，宣布退出世衛組織外，還決定凍結幾乎所有美國對外援助，包括對全球公衛計畫的大量援助。鑒於美國是迄今為止世衛最大的捐助國，美國退出後，衝擊世衛的財務。

世衛祕書長譚德塞上週五（28日）發給工作人員的訊息表示，到 2025 年，世衛將面臨近 6 億美元的收入缺口，目前別無選擇，只能削減開支。

譚德塞在電子郵件坦言，美國等國大幅削減官方援助，對各國、非政府組織和包括世衛在內的聯合國機構，造成巨大混亂。他說，在川普啟動為期1年退出世衛進程之前，世衛就已經面臨財政問題。

譚德塞表示，美國的聲明，加上一些國家最近削減官方發展援助，以增加國防開支，使我們的情況變得更加嚴峻，「雖然我們已經大幅撙節開支，但當前的經濟和地緣政治條件，使得資源調動尤為困難」。

上個月，世衛執行委員會已將2026-2027年預算，從53億美元削減至49億美元。譚德塞說，自那時起，發展援助的前景不僅對世衛而言已經惡化，對整個國際公衛生態系統而言也是如此，因此，世衛向成員國提議進一步削減 42 億美元的預算，比最初提議的預算削減 21%。

譚德塞強調，儘管我們盡了最大努力，現在別無選擇，只能減少工作規模和人員，並強調此次裁員將從總部高管開始，再擴及所有層級和地區。

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